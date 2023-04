Column Anne Neuteboom |In mijn vrije tijd doe ik alsof ik niet besta

Interview Actrice Lottie Hellingman over single moeder­schap: ‘Voel me onzeker tussen ouders op school­plein’

Ze stond in megamusicals als Miss Saigon, sprong uit een vliegtuig voor het populair-wetenschappelijke programma Jules Unlimited, leerde Hebreeuws voor de film Mijn beste vriendin Anne Frank. Ondanks chronische faalangst is actrice Lottie Hellingman (45) vaak te zien, nu in de voorstelling Broos, waarin ze de moeder van een zorgintensief kind speelt.