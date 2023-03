Column Kirsten van Teijn | Ik speelde in ‘Hetero-Heiloo’, hoopte dat er veel veranderd zou zijn

Hemd van het lijf Özcan Akyol heeft een slaapstoor­nis: ‘Sluit niet uit dat ik op mijn vijftigste instort’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Eus is blij met zijn haartransplantatie, baalt van zijn hamertenen en worstelt met een slaapstoornis: ‘Volgens de artsen heb ik te veel bewustzijnsprikkels.’