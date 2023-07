Column Nathalie Baartman | Overnachten in een weiland kan ook

Interview Joep Schreuder niet verrast door onthullin­gen NOS Sport: ‘Heb hen al veel eerder op de hoogte gebracht’

In zijn boek Ter plekke opent Studio Sport-verslaggever Joep Schreuder (57) de aanval op de moderne sportjournalistiek en spaart daarbij zijn NOS-collega’s niet. ‘Waarom zou je in een talkshow gaan zitten als je zelf ook vragen kunt stellen?’ zegt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.