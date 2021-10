De man van Willeke pleegde zelfmoord: ‘Verdriet was immens, toch voelde ik ook opluchting’

BV de Liefde Dirk zag zijn jeugdlief­de na 26 jaar terug: ‘De eerste seconde was het al beklonken’

12 oktober In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Op school waren ze onafscheidelijk en schreven ze samen een liefdesfeuilleton. En toen gebeurde het ondenkbare: Dirk (44) en Kristin (43) verloren elkaar uit het oog. Dirk: ‘26 jaar had ik het gevoel dat ik iets miste.’