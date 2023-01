Een ton voor iedereen en verplichte diensttijd: 5 radicale voorstellen voor een gelijk Nederland

Op 2500 meter hoogte schuilen voor de sneeuw­storm en ontsnappen aan stress van thuis

Boven op de Grote Sint-Bernhardpas op de grens van Zwitserland en Italië staat een klooster dat acht maanden per jaar alleen te voet bereikbaar is. Ooit een schuilplaats voor reizigers in nood, nu een plek om te ontsnappen aan de stress van thuis.

1 januari