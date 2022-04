Floor (87) en Max (93) konden niet echt bij elkaar zijn: ‘Dan maar een neppe trouwakte’

BV de Liefde Bettina’s man had affaire met kraamver­zorg­ster: ‘Ze maakte hem bloedgeil, hoorde ik hem zeggen’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. De kraamverzorgster was wat aanrakerig naar haar man, maar Bettina (33) vond dat wel passen bij haar liefde voor bohemien gewaden en zoutlampjes.

