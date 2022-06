Fonkelnieuwe meesterwerken: fotografen laten zich inspireren door 17de eeuwse kunst

Hemd van het lijf Shirma Rouse viel 55 kilo af: ‘Rijst en aardappel vond ik het moeilijkst om te laten staan’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Shirma Rouse is 55 kilo afgevallen (‘te gek’) en zit nog midden in haar metamorfose. Ze baalt wel van haar grote voeten: ‘Maat 43, dus schoenen met hakken zijn niet te vinden.’

