Fotograaf Johan portretteerde 6 veeboeren: ‘Mijn vader zei nog ho tegen de tractor’

Hemd van het lijf Alex Boogers vindt het onrecht­vaar­dig: 'Mannen die altijd zopen en nu sixpack hebben’

Het schoot Alex Boogers in zijn rug bij het sjouwen van een zwaar tuinbeeld, nu houdt extreme zenuwpijn hem in een rolstoel. ‘Poëtische kwaadaardigheid noem ik het.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.