Freya is getrouwd, maar ging toch op Tinder: ‘Ik zou alleen even kijken, beloofde ik mezelf’

Interview Nathan Rutjes: ‘Lavezzi is echt mijn alles, de reden waarom ik ’s ochtends mijn bed uitkom’

8 mei Voetbalfenomeen Nathan Rutjes is volstrekt eigengereid. Kritiek op zijn haardracht? Dan is die mat volgende week nóg langer! Al opende een goede vriendin hem de ogen: ‘Je zegt wel dat je geeft om je gezin, maar je bent er nooit.’ Een gesprek over pijnlijke conclusies, opvoeden en de positieve kant van de medaille.