Golden Earring-bassist Gerritsen: ‘Ik hou van Barry, maar zou niet met hem willen ruilen’

Zijn volle lach rolt door de zelfgebouwde aanbouw van zijn huis in Voorburg. Rinus Gerritsen heeft zojuist een anekdote verteld om zijn stelling te staven dat hij de onbekendste bekende Nederlander is. Gerritsen is mede- oprichter van Golden Earring, speelde ruim zestig jaar basgitaar in de grootste band van ons land, maar kan ongestoord over straat – iets dat hij zeer koestert. In de anekdote – niet de eerste of de laatste deze middag – draait het om een ziekenhuiscontrole van zijn moeder. Terwijl zij verderop aan een tafeltje wachtte op een kopje koffie, sprak een van de dames achter de balie hem aan. ‘Ze wees naar mijn moeder en vroeg: is dat mevrouw Gerritsen? Na mijn bevestiging zegt ze tegen haar collega: dat is de moeder van één van de Golden Earrings. Ze kijkt weer naar mij en vraagt: bent u ook familie?’ Hij buldert het uit. ‘Ja, ik ben ook een zoon, zei ik maar.’