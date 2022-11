Het deed altijd een beetje pijn als Jan zei dat hij in het oude huis het gelukkigst was

Exclusief Michelle Obama over vriend­schap: ‘Paste voortdu­rend op mijn tellen en was altijd bang’

Voor een first lady is vriendschap een risico. Want geroddeld wordt er. In deze exclusieve voorpublicatie van Het licht in ons uit ons magazine Mezza vertelt Michelle Obama (58) over de intense eerste tijd in het Witte Huis. En hoe ze Denielle, de moeder van een vriendinnetje van dochter Sasha (toen 7), langzaam toe durft te laten.

13 november