Johanna ter Steege: ‘Acteren en verlegen zijn gaan prima samen’

hemd van het lijf Jandino Asporaat over littekens: ‘Ik zeg altijd dat ik door een haai ben aangeval­len’

Met de littekens op z’n knieën maakt hij indruk, de kwaal die in de familie zit is vrolijkheid en bevallen vindt-ie een verschrikking. ‘Wij mannen verergeren die pijn in ons hoofd.’

25 juni