Journalist Eefje Oomen: ‘Durf het achterwerk te vieren deze zomer’

Dress code: Deze week over de derrière die er in 2023 helemaal mag zijn.

Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik me een heel decennium zorgen heb gemaakt over mijn kont. Ik heb een kont-kont, een kont waar mijn moeder graag een klap op gaf, een kont die vroeger gewoon niet kon. De kont moest in de jaren tachtig, de tijd dat ik op de middelbare school zat, minimaal zijn. Of, liever: afwezig. Mijn tienertrauma: dat ik met pronte ronde kont niet paste in een Levi’s 501, en Cindy Crawford, Nick Kamen en de rest van de wereld wel.

Had iemand me toen ingefluisterd dat het achterwerk op een dag back in business zou zijn, dan was ik waarschijnlijk van pure blijdschap met blote billen de straat op gerend. Ja, mensen, is het niet fantastisch dat de derrière anno 2023 formaat Malle Babbe mag zijn? En dat meiden en jongens zich bij Basic Fit helemaal suf trainen voor prominente bips?

De vraag is wel: durf ik met al mijn ingesleten onzekerheden wat Kim Kardashian durft? Durf ik het achterwerk te vieren? Ik denk dat ik dit voorjaar maar eens behoudend begin met een krappe broek en dan voorzichtig naar een jurk of rok van stretch toe werk. Tegen de mensen zonder kont zeg ik beleefd dat schoonheidsidealen komen en gaan, dat jullie tijd weer komt, en dat jullie sowieso niet moeten zeuren, want jullie passen in een Levi’s 501, een van de mooiste kledingstukken ooit.