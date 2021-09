Journalist Kysia Hekster: ‘Drie keer per week op pad met beveiliger, wat is dit voor land?’

BV de Liefde Margo: 'Ik vind het supergeil om op Second Love te neuzen’

3 augustus In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Margo (46) heeft een broer-zusrelatie met Sven (59). Via Second Love vond ze de onvermoeibare Gijs (57) en werd smoorverliefd.