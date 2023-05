Katja gaat op natuurcursus met wildvreemden: ‘Noemen ze dit nu een midlifecrisis?’

BV de Liefde Ruby (42) heeft een open relatie: ‘Had zin om met iemand anders te vrijen’

Ruby (42) heeft twee liefdesrelaties. Carel kent ze al vanaf haar twintigste, Richard is nog maar kort in haar leven. ‘Voor de kinderen was het wel even wennen.’ In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.