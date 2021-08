Kees van Kooten, bedenker van meesterlijke tv-typetjes, viert tachtigste verjaardag

Twijfels, altijd maar die twijfels. ‘Wat er staat is te braaf, herlees ik; ik sta nog niet genoeg voor lul’, schrijft Kees van Kooten in de verhalenbundel Veertig, als hij zijn bescheiden productie van een ongestoorde schrijfvakantie in het Franse Gérardmer terugleest. Het boekje, dat verscheen ter ere van zijn 40ste verjaardag, gaat onder meer over de worstelingen en afleidingen van het schrijversbestaan (‘Opvallend aan Gérardmer is dat meer dan de helft van de bevolking er vrouw is, enkelen zelfs op eclatante wijze’), en de angst dat het niet goed genoeg is wat hij voortbrengt.