Liesbeth Zegveld: ‘Tarieven in de advocatuur zijn bezopen, bijna onsmakelijk’

AdvocaatAdvocaat Liesbeth Zegveld (52) doet heftige zaken. Denk: nabestaanden van Srebrenica en de Molukse treinkapers. Na het werk thuis de knop omdraaien is een illusie, zelfs in haar dromen komt het geweld binnen. Maar nu is het basta. ‘Tot voor kort was ik echt niet te stoppen, dat heb ik niet meer,’ zo vertelt ze in dit interview met ons weekendmagazine Mezza.