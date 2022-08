Merel dacht dat ze op Tinder de man van haar leven had gevonden, maar de date viel vies tegen

‘Alles klopte. De leuke appjes, de basics van ons leven, de matchende weekenden van ons co-ouderschap. De looks. Het ontbreken van dickpics. Wat een waslijst, kun je denken, maar op dat moment was zo’n eisenpakket bittere ernst voor mij. In de drie jaar dat ik single was, had ik heel veel mannen gedate die wel knap maar niet aardig, niet knap maar wel lief, totaal onbereikbaar of praktisch niet haalbaar waren. Ik werd er niet goed van.