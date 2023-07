Ontroerd door giebelende lange lijzen in een bordkartonnen decor

Hemd van het lijf Presenta­tor Floris Kortie had twee keer een ‘burn-out light’: ‘Door gebrek aan assertivi­teit’

Floris Kortie is hypermobiel, gebruikt Twitter bij het tandenpoetsen en is verslavingsgevoelig. ‘Ik heb een midweek non-stop gegokt.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.