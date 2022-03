Peperkoek bakken, fossielen spotten en op schatjacht: kinderen tippen leukste musea

BV de Liefde Marie is verliefd op Karel, maar wil niet samenwonen: ‘Hij heeft een mannenhuis­hou­den’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Marie (80) liep de 77-jarige Karel tegen het lijf op de tennisclub. En nu hebben ze alweer zes weken verkering. ‘Hij pakt me vaak even vast, bij mijn heupen. Dat vind ik lekker hoor.’

22 maart