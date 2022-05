Raven dacht genoeg te hebben aan haar kat, tot ze Niels tegenkwam: ‘We gaan zelfs trouwen’

‘Al heel jong had ik het gevoel dat ik geen meisje was, en rond mijn negentiende heb ik me een tijdje als man geïdentificeerd op plekken waar mensen me niet kenden. Maar dat klopte voor mijn gevoel ook niet. Jarenlang voelde ik me heen en weer geslingerd tussen het idee lesbisch of man te zijn, tot ik dacht: waarom kiezen? Ik ben gewoon een mens.