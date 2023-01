Roosbeef-zangeres Roos Rebergen: ‘Ik word nog altijd beschouwd als dat rare meisje’

Hemd van het lijf Acteur Mamoun Elyounous­si vindt het frustre­rend dat hij snel aankomt: ‘In één maand tien kilo’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Hij pompt wat af in de sportschool, maar eenmaal thuis is Mamoun Elyounoussi niet meer zo opgezwollen. Dat hij alles met brood moet eten, helpt ook al niet mee.

7 januari