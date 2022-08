Schrijver Arthur Japin: ‘De wens om jezelf te laten horen, die ken ik ook goed’

Het waargebeurde verhaal van Anna Witsen kwam 22 jaar geleden al op Arthur Japins pad. Een jonge, welgestelde vrouw in de late negentiende eeuw die niets liever wil dan zangeres worden, maar het zwijgen wordt opgelegd door haar omgeving. Hij schreef een toneelstuk over haar leven, maar voelde dat er meer in zat. ‘Ik wilde dieper op Anna ingaan, echt begrijpen hoe ze zich voelde. Een roman was de logische volgende stap. Ik zeg vaak dat ik met elke roman twintig jaar bezig ben, in dit geval komt dat aardig overeen.’