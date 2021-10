Schrijver Karina Schaapman: ‘Het Muizenhuis is één grote, biografische schets’

‘Ik heb de wekker gezet,’ excuseert Karina Schaapman zich. ‘Over een halfuur moet ik mijn man verzorgen: spoelen, medicijnen geven. Hij is al drie jaar ziek, ligt voortdurend kantje boord. Niets werkt meer, dit is zijn laatste levensfase. We zitten in reservetijd.’



We zitten in de loofhut bij hun eenkamerwoning in Amsterdam- centrum, in open verbinding met hun leefruimte. Op twee meter afstand ligt haar man, de 78-jarige beeldend kunstenaar Eli Content. Karina serveert verse appelkoek en speculaascake. Eli en zij bouwden de hut zelf, naar Joods gebruik – de achtergrond van Content. ‘Hij was bedoeld als tijdelijke stek tijdens het Joodse feest Soekot. Maar het is zo’n fijne plek dat we hem in gebruik houden. Het is een beetje tochtig, wil je een deken?’