Twee meter zoon hangt over 1 meter 63 moeder

Hemd van het lijf Ballerina Igone de Jongh: ‘In vakantie, op verjaardag en met kerst mag ik eten en drinken wat ik wil’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Ze had graag een grote bos krullen gehad en als ze stopt met dansen zou Igone de Jongh grotere borsten willen. Met kattige opmerkingen kan ze slecht omgaan: ‘Dan raak ik helemaal van slag.’

4 juni