Voor de liefde verhuisden zij naar Nederland: ‘Ik ging van hoge hakken naar een plastic regenpak’

‘Inmiddels zou ik niet meer willen ruilen’

María Fernanda Martino Ávila (49), docent Spaans en Italiaans en zangeres. Sinds 2002 getrouwd met Frits (56, ingenieur). Moeder van Tosca (16) en Marco (13). Woont in Heiloo. In Nederland sinds 2000.

‘Frits en ik leerden elkaar kennen tijdens een vakantie in Venezuela. Na twee jaar heen en weer reizen besloot ik een paar maanden hier te komen wonen om te kijken of ik me hier thuis zou kunnen voelen. Ik koos expres voor de natte en koude wintermaanden; die bloeiende tulpen in het voorjaar vindt iedereen mooi. Alleen de liefde vond ik niet genoeg: ik wilde mezelf hier ook ontwikkelen, niet alleen ‘vrouw van’ zijn. Gelukkig vond ik binnen zes weken een baan, een plek waar ik kon zingen, en leerde ik veel mensen kennen via Nederlandse les. Na negen maanden ben ik definitief naar Nederland geëmigreerd.