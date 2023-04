Waylon: ‘Dat we bij elkaar bleven, betekent maar één ding: dat we ongelooflijk gek op elkaar zijn’

Fotograaf Johan portret­teer­de 6 veeboeren: ‘Mijn vader zei nog ho tegen de tractor’

Als jonge jongen was hij boerenknecht. Molenaarszoon en fotograaf Johan Witteman (54) groeide op in de Noord-Hollandse polders, waar het toen wemelde van de veeboeren. Omdat er inmiddels veel verdwenen zijn, besloot hij ze vast te leggen in een fotoboek.