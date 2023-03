Wil je Nederland eens van boven bekijken? In deze 10 uitkijktorens kijk je je ogen uit

Geld & Geluk Jan kon zijn huis goedkoop krijgen: ‘Was slecht onderhou­den, dus ze vroegen maar twee ton’

In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Jan vreesde dat z’n drive-inwoning onbetaalbaar zou zijn, maar dat viel mee. Na zijn pensioen stort hij zich op de handel in oude ansichtkaarten.