Ze willen Jans onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau terug

Interview Buddy Vedder over zijn Ginny: ‘Ze zag me eerst niet zitten, maar ik bleef volhouden’

Hij zingt, presenteert, acteert, speelt gitaar, schrijft soundtracks, zit in jury’s, is stemacteur en schrijft kinderboeken. Buddy Vedder (28) heeft een vuistdik cv, maar weet in alle drukte heel goed het hoofd koel te houden en zijn grenzen aan te geven. ‘Ik besef dat ik een voorbeeldfunctie heb, en daar worstel ik weleens mee,’ zo vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.

17 september