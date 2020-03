298 bomen, 298 slachtoffers: dit is een begraafplaats waar niemand ligt

De man knielt op een kussentje bij een sierappelboom. Op een bordje staat de naam voor wie deze boom is geplant: Huub van Vreeswijk.



De 17-jarige jongen uit Duiven is omgekomen bij de MH17-ramp. Er staat een gevlochten hartje bij met lieve teksten als ‘voor altijd in mijn hart’ en ‘kusjes’.