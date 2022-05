OM niet onder de indruk van rapport advocaten MH17-verdachte: ‘Geen deskundig onderzoek’

strafprocesDe alternatieve scenario’s die door de advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov zijn opgeworpen, kloppen volgens het Openbaar Ministerie niet. Zo wezen de officieren van justitie dinsdag in het justitieel complex bij Schiphol op een door de verdediging aangehaald rapport over de afvuurlocatie van de Buk-raket waarmee het passagiersvliegtuig uit de lucht is geschoten. ‘Er is hier geen sprake van deskundig onderzoek.’

De advocaten van Poelatov betwistten eerder al dat de MH17 is neergehaald vanaf de door het OM genoemde locatie, namelijk een landbouwveld bij de Oekraïense plaats Pervomaiskyi. Ter ondersteuning van dit betoog gebruikte de verdediging een onderzoek van het Russische defensieconcern Almaz-Antey, de fabrikant van Buk-raketten. Centraal in het pleidooi stonden de plekken op het vliegtuig waar de raketfragmenten zich in hebben geboord.

Het onderzoek van Almaz-Antey is volgens het OM echter verre van deskundig en onafhankelijk. Zo zegt justitie dat de onderzoekers desgevraagd geen inzicht hebben gegeven in de gebruikte onderzoeksgegevens en methodes. In een interview in de media zou een vertegenwoordiger van het bedrijf bovendien hebben gezegd dat Nederland fraude heeft gepleegd in het MH17-onderzoek en dat er sprake zou zijn van een informatieoorlog. ,,Dat geeft weinig vertrouwen in onpartijdig onderzoek”, aldus het OM.

De officieren van justitie kwamen ook terug op de uitleg van Poelatov over de tapgesprekken van pro-Russische separatisten, waarop was te horen dat wordt gesproken over een Buk-raket. Volgens de verdachte was dit een truc om het Oekraïense leger op een verkeerd spoor te zetten. De informatie uit die tapgesprekken is echter geverifieerd aan de hand van andere bronnen, zegt het OM. ,,Het zijn gesprekken over de rauwe realiteit van de strijd.”

Levenslang

MH17 stortte op 17 juli 2014 neer in Oost-Oekraïne, waar op dat moment ook al een gewapende strijd gaande was. Alle 298 inzittenden kwamen hierbij om het leven. Onder hen waren 196 Nederlanders. Tegen de vier verdachten - naast Poelatov gaat het om Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko - is levenslang geëist. Zij hebben volgens justitie een rol gehad in het binnenhalen of wegbrengen van de Buk-raketinstallatie.

De verdediging bepleit vrijspraak, een eis waar het OM drie dagen lang op reageert. Volgende maand mag de verdediging vervolgens weer reageren op het OM. Daarna volgt de uitspraak.