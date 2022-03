Terwijl oorlog in Oekraïne woedt, verdedigen advocaten Russische MH17-verdachte

Bewijzen MH17-pro­ces op tafel: afgetapte telefoons, bewerkte foto’s, maar geen nieuwe onthullin­gen

,,Vannacht komt er een Buk. Dan zijn alle problemen opgelost”, zegt MH17-verdachte Doebinski in een afgeluisterd telefoongesprek. Om een paar uur later opgelucht te constateren dat het raketsysteem inderdaad is gearriveerd. In het MH17-proces zette de rechtbank woensdag het door justitie aangedragen bewijs op een rij. Daar zaten vooralsnog geen grote, nieuwe onthullingen tussen.

