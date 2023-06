GastschrijversMaandagmorgen, de ruiten van de vitrinekast glinsteren in de ochtendzon. Vierentwintig banken met smeedijzeren zijkanten, waar je je knie behoorlijk aan kan stoten, staan in rijen opgesteld.

Deze schooldag is spannend! Want vandaag gaan we met pen en inkt schrijven, in een nieuw schrift. Eerst het vet van de kroontjespen likken, dan mag hij in de houder. Ik heb een zacht blauwe, mijn vriendinnetje een rode. Zij schrijft links, dat is lastig in de kleine bank, giechelend en met wat geduw lukt het ons om genoeg plek te hebben.

De schuifjes van de inktpotten zijn nog dicht en de witte potjes staan nog bij juf op haar tafel. Samen delen wij de potjes uit. Het mooiste is voor Abbo, onze vriend die een ernstige hartafwijking heeft. Hij heeft altijd blauwe lippen, dezelfde kleur als de Gimbornfles nadat een inktpotje gevuld is, je de fles weer rechtop houdt maar de inkt nog niet helemaal gezakt is. Niemand mag lopen als juf langskomt met de Gimbornfles om de inktpotjes te vullen.

De inktlap ligt klaar. Het ruikt lekker, vers ingeschonken inkt. Een beetje naar opa, maar zijn inktpot staat ook altijd open. Juf legt uit hoe we de pen mogen indopen, Abbo doet het anders, nu zijn zijn vingers ook blauw.

We schrijven onze naam op het etiket van het nieuwe groene schrift. Ik doop mijn pen in de inktpot, laat de pen op het papier staan, duw te hard, waardoor de inkt als ik hem eraf haal rondspat. De inktlap doet wonderen. Mijn hand doet zeer, het kroontje van de pen staat in mijn middelvinger.

We wisten toen nog niet dat Abbo voor het eerst maar ook voor het laatst met inkt had geschreven. Dinsdagmorgen vertelde juf huilend dat hij die nacht was gestorven. We mochten allemaal naar zijn begrafenis.

Stijn van Nes