Aloys (52) werkt op booreiland, maar is onverwacht thuis bij familie met kerst: ‘Echt een cadeau’

Binnen kijken bij Een huis vol met relais en schake­laars

Gerrit Willem Jolink vindt zijn vrijstaande woning met uitzicht op weilanden en bossen heel bijzonder, want hij en zijn vrouw Thea wonen er zo goed als gratis. ,,We gebruiken zonnepanelen en heatpipes op het dak, een op hout gestookte kachel voor de vloerverwarming en cv, en dan hebben we nog een oranjerie waarvan het dak vanzelf opengaat als het te warm wordt. We maken onze eigen elektriciteit, gebruiken nauwelijks gas, dus we krijgen alleen maar geld terug.’’

26 november