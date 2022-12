‘Als Fleetwood Mac-fan kwam overlijden Christine McVie keihard binnen’

Iedereen heeft wel een nummer dat voor hem of haar bijzonder is. Voor Lenie Derksen uit Dinxperlo is dat Songbird van Christine McVie.

,,Op de dag af dat het veertig jaar geleden was dat het album Thriller van Michael Jackson uitkwam, ging ik met mijn beste vriend naar de DRU in Ulft om Elvis, de film te zien. In de pauze keek ik op de app van de NOS: Christine McVie is overleden. Als zelfverklaard Fleetwood Mac-fan kwam die boodschap keihard binnen.

Al vind ik nummers als Go your own way en Dreams mooier, Christine McVie heeft prachtige liedjes geschreven en gezongen. Eerder dit jaar overleed Olivia Newton John al. Ook een klasbak. Dan kan je de top 5 alleen afsluiten met Heaven must be missing an angel.”

De top 5 van Lenie Derksen:

1. Songbird van Christine McVie

2. You’re the one that I want van Olivia Newton John en John Travolta

3. Billie Jean van Michael Jackson

4. Are you lonesome tonight van Elvis Presley

5. Heaven must be missing an angel van Tavares

Tavares – Heaven must be missing an angel