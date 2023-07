GastschrijversMet dit zonnige weer trekken veel mensen eropuit. Vooral het fietsen is populair nu de e-bike in allerlei uitvoeringen verkrijgbaar is.

Opvallend veel fietsers nemen hun trouwe viervoeter mee. Zoals dat van een hond verwacht wordt, luistert hij of zij gewillig. Een schoothondje is nog wel in een mandje voor op de fiets mee te nemen. Over het mandje zie je vaak een metalen korf om te voorkomen dat de fietsgast onverwacht genoeg heeft van het tochtje en de vrijheid zoekt.

Je hebt met zo’n mandje voorop nog contact met het beestje. Je ziet dan ook dat het baasje verslag doet wat er onderweg te zien is. Of het de mandzitter wat interesseert is de vraag.

De tussenmaathond kan ook in een mand achter op de bagagedrager. Het is al een hele heisa om de passagier in de mand te krijgen. En als het gelukt is dan zal het beestje te horen krijgen dat hij stil moet zitten, want een wiebelding achterop is niet prettig fietsen. Soms staat er een parasolletje boven dat eerder het achterwerk van de bazin uit de zon houdt dan de keffende huisgenoot.

Voor de echte honden is er natuurlijk de hondenkar. Niet zoals onze grootouders ze kennen, dat waren stoere werkhonden die de kar trokken. Tegenwoordig zijn het luxe honden die treurig in het wagentje zich voort laten trekken door de baas!

Je ziet ze denken dat het fietstochtje het idee van de baas is, zelf had hij of zij liever gerend, gestoeid, gegraven of gewoon lekker geluierd. Maar in een hondenkar gaan zitten was niet zijn of haar wens. Maar ja, als hond heb je maar te luisteren en dan is een kar met een kijkgaatje je lot. Zie hier: de vermenselijking van de getemde wolf.

Piet Elshof uit Oud-Zevenaar