‘In de laatste maand van mijn dienstplicht, februari 1970, gingen we met zo'n vijftig dienstmaten voor drie dagen naar Berlijn. Als er oorlog zou uitbreken, was Berlijn ons verdedigingsgebied. Bij ‘de muur’ stond een groot waarschuwingsbord met daarop de woorden ‘You are leaving the American sector’ en daaronder ‘sie verlassen de Amerikanischen sektor’. We stonden op een tiental meters van de Sovjet militairen. Als ik er aan denk, lopen de rillingen nog over mijn rug.’