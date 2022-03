‘Als we Satisfaction hoorden, braken we het wachthuisje bijna af’

het roer om Een eettafel zette Maxime (30) op het goede spoor: ‘Ik realiseer­de me dat ik nooit echt happy was’

De coronacrisis is voor sommigen van ons een reden om het over een compleet andere boeg te gooien. Neem Maxime Gamelkoorn (30) uit Arnhem. Ze had een goede baan in de financiële wereld en betegelde in haar vrije tijd een tafel met mozaïeksteentjes. ,,Mijn broer zei: ‘Daar moet je iets mee gaan doen’.’’

9 februari