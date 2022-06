Andere leut

De eerste prins in Doetinchem was Coen Poulus. ‘De tegeltjesman’, zeiden we altijd. De praalwagen was dan ook vol geplakt met badkamertegeltjes en heeft nog jarenlang dienst gedaan in menig carnavalsoptocht. Denk dat het te duur was telkens een andere praalwagen te maken. Maar goed dat een ieder zijn eigen leut heeft. De een lalt over een bloementjesgordijn of bij ons staat op de keukendeur en de ander schuifelt op Du van Peter Maffay.