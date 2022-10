Appels van de nonnetjes

GastschrijversDat in oktober de appels rijp zijn, herinnert me eraan toen ik elf jaar was. Er waren plekken waar je gratis aan appels kon komen, alleen ging dat wel met de nodige risico’s gepaard. Eén zo’n plek was de muur van het klooster. Ik hoor u denken ‘muur, klooster’, maar dat zat zo.

Tussen het klooster en het St. Jozef gebouw lag het schoolplein. Achter in de hoek stond de grot met de beeltenis van de heilige maagd Maria. Daar werden de foto’s gemaakt als je de Communie had gedaan. Tussen het schoolplein en de kloostertuin stond een muur en over de muur waren twee lagen prikkeldraad gespannen. Het was dus niet makkelijk om zonder kleerscheuren aan de andere kant te komen.

Nu vraagt u zich af waarom iemand het nodig vond om aan de andere kant van die muur te komen, want dan kwam je namelijk in de kloostertuin terecht. En toch waren er een paar van die kwajongens die meenden dat ze er wat te zoeken hadden.

Een van onze jongens had namelijk ontdekt dat de nonnetjes aan de andere kant van die gevaarlijke muur op schappen goudrenetten in het herfstzonnetje hadden liggen om na te rijpen. We wisten, als de Terborgse kermis geweest was kon je ervan op aan dat er in de weken daarna appels op de schappen lagen.

Quote Als we er een paar hadden dan werden ze naar beneden gesmeten en in de pijpen van de pofbroek oftewel de drollenvan­ger gestopt

Er werd dan een oude aardappelen zak van huis mee genomen en als het dan schemer werd zo tegen half zes, dan kwamen wij als straatkatten in actie. We maakten een piramide tegen de muur en de bovenste moest met bescherming van de zak over het prikkeldraad proberen de appels te stelen.

Als we er een paar hadden dan werden ze naar beneden gesmeten en in de pijpen van de pofbroek oftewel de drollenvanger gestopt. Het was een mooie tijd.

Wim Epskamp uit Ulft

