Besef me weer hoe mooi onze Achterhoek is

Ik kan me herinneren dat onze vader elk jaar weer hetzelfde antwoord gaf op de vraag of we dit jaar net als een paar rijkere kinderen op onze school, op vakantie zouden gaan. ,,Volgend jaar gaan we naar de dierentuin in Arnhem, voor dit jaar zit dat er niet in. Ik heb nog te veel werk op het land en jullie moeten me dit jaar helpen met bonen plukken en aardappelen rooien.”