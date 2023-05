Jaren geleden was ik op weg met dochters en echtgenote naar Scheveningen. Om preciezer te zijn; het Circustheater, want de dames hadden geboekt voor een musical.

Mijn bijdrage was het die dag als chauffeur te fungeren. Een musical is aan mij niet besteed. Te schreeuwerig, te druk, te lange zit. Dus eenmaal ter plaatse namen we voor enkele uurtjes afscheid en begaf ik mij richting strand.

De route liep door een winkelcentrum waar een casino vrij entree bood. ,,Ach, waarom niet een kijkje nemen”, was mijn gedachte. Ja, zelfs een gokje wagen. Totaal onervaren liep ik op een gokautomaat af en wierp een euro in de gleuf. Maar niet nadat ik er een kaartje uit de gokautomaat had getrokken.

Het nut van dat kaartje werd alras duidelijk toen een stem achter mij klonk: ,,Zeg, blijf daar met je poten vanaf, op die automaat speel ik”. Een blijkbaar zeer ervaren speler – of moet je gokker zeggen – speelde op meerdere automaten en het kaartje moest dat duidelijk maken.

,,Oh, sorry, sorry” stamelde ik nog en droop beschaamd af. Nog voor het verlaten van het casino besloot ik toch even terug te lopen om alsnog mijn welgemeende excuses aan te bieden. Zonder mijn ‘bemoeienis’ had ie wel miljonair kunnen zijn.

Ah, daar zat hij, achter een andere automaat. Terwijl ik op hem afliep rolde de euro’s rinkelend en in groten getale uit de automaat. ,,Nou meneer, het is fijn te zien dat het gokken u toch nog winst brengt vandaag” en ik voelde me opgelucht over het geluk van de man.

Hij draaide zich naar mij toe, keek me totaal verbaasd aan en sprak de legendarische zin: ,,Dit is de wisselautomaat”. Hoezo, blunder?

Roland Peters uit Nijmegen