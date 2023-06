GastschrijversEen blonde krullenbol, duidelijk geen VVD- of D66-type, was boos. Heel kwaad op me. Als handtamme motorrijder heb ik dat soort vrouwen wel vaker boos horen zijn over milieu en lawaai. Een druppel olie onder mijn motor was ooit ook al een steen des aanstoots.

Oh ja: mijn zijspancombinatie is een jaar of 65 oud en moet dus nog een paar jaar werken. Heel soms is hij een tikkie incontinent als hij net op werktemperatuur is. Dat is de leeftijd.

Een jonge moeder nam ooit, terwijl ik mijn boodschapjes in het zijspan laadde, de moeite om haar 3 (?) jaar jonge dochtertje luidkeels te vertellen hoe vies en gevaarlijk motorfietsen zijn. Maar de recentste krullenbol flipte op de belettering van de tank. En op de na zo’n 65 jaar verfletste hamer en sikkel op de neus van mijn zijspan.

Hoe ik me zo durfde te vertonen! Wist ik niet wat daar in Oekraïne gebeurde? Ik was een schoft. Een fascist. Een moordenaar! Mijn driewieler is een product van KMZ. KMZ Dnepr staat voor: Kievski Motocycletski Zavod: motorfiets fabriek Kyiv, of laat het Kiev zijn. In Oekraïne.

Maar al was hij gemaakt in Irbit (IMZ), dan had het me nog koud gelaten. Want als je de politiek correcte blaatschaperij maar strak door voert, dan kun je ook geen BMW, Opel, Mercedes, Datsun, Honda of Toyota rijden. Gedenk WOII.

Blondie kon misschien de cyrillische merknaam op de tank lezen. Of misschien reageerde ze alleen al op de vervaagde hamer en sikkel. Maar voor mij was ze een toonbeeld van de Nederlander M/V die half geïnformeerd tot harde, duidelijke meningen komt en die vervolgens luidkeels ventileert.

Ik trapte mijn KMZ aan en reed tevreden naar huis. Een 65-jarige motor rijden is immers reuze duurzaam?

Dolf Peeters uit Dieren