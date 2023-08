Breien, daar liep ik toch écht niet warm voor

Alle kinders zaten strak en voorbeeldig op hun stoeltjes in blijde afwachting. De spanning steeg. De juf onthulde dan ook maar gauw haar ‘verrassing’. De jongens gingen een vogelhuisje maken van hout. En de meisjes gingen babysokjes breien. De klas joelde.

Van pure teleurstelling bleef ik op mijn stoeltje plakken, want breien, gatver, daar liep ik toch écht niet warm van. Een acute geslachtsverandering ging op dat moment wat te ver, dus ik moest eraan geloven.

We hadden een aantal weken om een paar ‘doddige’ sokjes te produceren. De juf was streng en liet me wel zes keer opnieuw beginnen. Omdat iedereen de sokjes al had ingeleverd, en ik nog aan het prutsen was op sokje nummer 1, mochten de wol en de breinaalden speciaal alleen met mij mee naar huis die middag. De volgende dag moesten de twee sokjes immers af zijn.

Huilend friemelde ik thuis verder. Na flink snotteren, was sokje 1 af. Je kreeg er nauwelijks een vinger in, zo strak was het - door de zenuwen - gebreid. Diezelfde avond kwam de verlossing. In de vorm van een koffiedrinkende vriendin van mijn moeder. Toevallig had deze als hobby breien. Ze veegde mijn tranen weg, nam de wol en de naalden kordaat van me over en binnen exact 12,5 minuut was daar een schattig, donzig, pluizig sokje. Een ware streling voor het oog.

Het lastige was alleen om de dag erna de juf uit te leggen, waarom ik één sokje voor mijn Barbie, en één sokje voor de kersvers geboren baby van de buren had gebreid. Verder dan een 4 voor handarbeid heb ik het in klas 3 nooit geschopt.

Brigitte van Dijk uit Wijchen