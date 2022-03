Jaren was ik bij hem kind aan huis. We hebben toen wat af geklungeld aan onze Kreidlers-bromfietsen, met een potje bier en peuk binnen handbereik. En zoals het gaat, verloren we elkaar wel voor veertig jaar of meer uit het oog.

,,Dat was jij toch in de Kronyck met dat stukje over onze oude buurtje de Piezewiet?”, vroeg hij toen hij me weer herkende.

En jawel, daar kwamen de herinneringen weer boven. Ook bespraken we wie van onze gemeenschappelijke vrienden er al van boven op ons neer keken. Daar zaten bijzondere exemplaren tussen die we nog wel eens een keer weer zouden willen zien.

Het is allemaal niks meer aan, zei Wim. Eerder gingen hij en zijn maat al fietsend op pad om de tijd te doden en om ergens een praatje te maken. Zijn maatje, zo vertelde hij, had ook het loodje gelegd en alleen ergens naar toe fietsen zonder doel was ook een beetje doelloos.

En zo stonden we in de kringloopwinkel verhalen op te halen en telkens hoorden we ‘pardon mag ik er even langs’ . Eerder konden we hier nog gezellig zitten met soortgenoten, vertelde Wim, maar dat mag niet meer en we zijn nu eenmaal geen bibliotheek-figuren.

Er is niks meer over van de gezelligheid van vroeger en met de woorden ‘aju’ en ‘we zien elkaar wel weer’ keek hij nog een beetje rond op zoek naar niets. Ik fietste nog een rondje naar niets.

Een dag later kwamen we elkaar tegen op de fiets. We staken een vinger op tegen elkaar als groet. Waar waren we naar op weg? Ik denk een brocante want de Piezewiet is niet meer.

Harrie Schröder uit Doetinchem

