Caroline schreef na haar hartinfarct een kookboek voor hartpatiënten: ‘Als ik een recept lees, proef ik het al’

Het roer om Richard verruilde de keuken voor de techniek: ‘Minder stress, betere verdien­sten en meer tijd voor de kinderen’

Had hij eerst nog een mes of pollepel in de hand, nu is dat een waterpomptang of een pijpsnijder. Ook Richard Janssen (38) uit Druten gooide het roer om. ,,Als kind was ik het gereedschap van mijn vader al aan het mollen, ik had wel affiniteit met techniek. Maar mijn eerste baantje was in de horeca en de keukenchef vond het koksvak wel iets voor mij. Na een jaar lts ging ik toen toch maar de opleiding tot zelfstandig werkend kok doen. Een zelfstandig werkend kok is geen zzp’er, maar een bepaalde graad en functie in de keuken. Ik kon alles draaien en overal worden ingezet.’’

9 december