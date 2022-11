Casinomedewerkster Carin vergeet de tijd als ze met hout bezig is: ‘Je ziet iets prachtigs ontstaan’

Van den Heuvel plaatst een beitel van een halve meter tegen de stam en de krullen vliegen in het rond. Het lijkt zwaar werk. „Dat valt mee”, legt ze uit. „Als je de beitel op de juiste manier tegen het hout houdt, dan gaat het bijna vanzelf. Dat moet ook, want anders ben je levensgevaarlijk bezig. Er zit heel veel kracht achter de machine. De beitels moeten ook goed scherp zijn; ik slijp ze zelf.”

‘Geen afscheid van nemen’

,,Het uithollen van een vaas is moeilijk. Eerst een gat boren van 3 centimeter doorsnee, dan beitelen. Die beitel is bijna een meter lang, je gaat steeds dieper. Als de wand te dun wordt, kan ie scheuren. Soms beits, wax of olie ik het hout, maar het allermooist blijft toch het blanke hout met de verschillende kleuren van de stam en de noesten. Mijn eerste vogelhuisje doe ik nooit weg, maar ook een kapotte notenhouten schaal. Ik had ’m klaar en was zo trots. De volgende ochtend was ie gescheurd. Zonde! Zo’n mooi hout, zo gaaf en zo zacht, ik kan er geen afscheid van nemen.”