Chronisch zieke Marry (72) zoekt een kamerscherm: ‘Ik moet bij elk stapje dat ik zet, nadenken’

Binnen kijken bij Cora en Fons wonen in het oude postkan­toor: ‘Stilte is bijzonder’

Het eerste dat opvalt als je binnenstapt bij Cora van den Berg en Fons van der Heijden, is de lichte, ruime leefkeuken met de hoge vide. ,,Daar zitten we eigenlijk altijd. Het is gezellig om tijdens het koken te kunnen kletsen. De vide verbindt de keuken met de ‘lounge’ boven, waar we ’s avonds tv kijken.”

14 oktober