‘Concert van Deep Purple in het concertgebouw in Amsterdam staat nog haarscherp op mijn netvlies’

'Naarmate de jaren verstrijken ga ik qua muziek steeds meer terug naar jaren zestig en zeventig. Zo staat het concert van Deep Purple in het concertgebouw in Amsterdam, waarbij verschillende muziekinstrumenten het moesten ontgelden, nog haarscherp op het netvlies. Zo ook de movie van het muziekfestival Woodstock dat in de Amerikaanse plaats Bethel plaats vond in 1969. Het was het boegbeeld van een generatie en een absoluut hoogtepunt. Maar ook de Engelse blues had en heeft nog steeds mijn interesse, evenals het oeuvre van Dire Straits.’