Na een hoop gedoe de zaak geregeld bij de KvK, UBO en de bank. Gelukkig vinden we een nieuwe penningmeester dus het hele circus begint weer opnieuw. Aanpassen bij de KvK en UBO. Dat lukt, maar dan komt de bank met andere UBO gegevens op de proppen. Tja en dat moet eerst aangepast worden. Enfin, mutatiegegevens invullen en op de post. Post? Niet digitaal? Nee post. Dan begint het grote wachten.

Bericht van de bank: wij wachten nog op het mutatieformulier UBO want anders is uw nieuwe penningmeester niet tekenbevoegd. Hallo, al lang verstuurd. Dus maar even bellen. Ja sorry hoor, de afdeling heeft uw formulier wel binnen, maar we hebben een achterstand met verwerken, maar komt goed.

Weer post van de bank: we hebben nog steeds uw formulier niet en daarom blokkeren we uw rekening. Gelukkig lukt het om de rekening te deblokkeren maar voor de zekerheid openen we een rekening bij een nieuwe bank. En we sluiten onze oude rekening. Sluiten? Maar dat kan zomaar niet, dat moet getekend worden door twee gemachtigden en ja, dat wordt lastig want we hebben onze administratie nog niet op orde dus graag even geduld.

Hier de nieuwe bank: zou u nog wat info willen sturen want we kunnen uw naam niet helemaal goed lezen op de ingestuurde gegevens. Doe maar via de ID-app van ons. Spannend, het lukt en ik steek de nieuwe pas in de pashouder en scan de kleurencode. Bericht: uw pas komt niet overeen met de kleurencode. Val ik nu van de regen in de drup?

Theo Rikken uit Wijchen